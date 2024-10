Tim Burton revela motivo de evitar redes sociais: “Fico deprimido”

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Tim Burton, diretor responsável por clássicos como Os Fantasmas se Divertem e O Estranho Mundo de Jack, revelou que não se sente bem ao acessar redes sociais. “Quem me conhece sabe que sou um pouco tecnófobo. Quando entro na internet, fico bastante deprimido. Isso me assustou porque comecei a entrar em um buraco negro. Então, tento evitar”, disse o cineasta ao jornal inglês BBC. “Fico deprimido muito rapidamente, talvez mais do que as outras pessoas. Não demora muito para eu começar a clicar [no que não quero ver] e entrar em curto-circuito”, acrescentou.

O rápido avanço da inteligência artificial é um dos alvos da crítica do diretor, que disse se sentir roubado pela tecnologia. No ano passado, ilustrações geradas por IA que mostravam princesas da Disney no estilo “Tim Burton” viralizaram nas redes, episódio que o levou a se afastar ainda mais da internet. “Foi bastante perturbador, intelectual e emocionalmente perturbador. Parecia que minha alma havia sido sugada de mim. É como se um robô estivesse roubando minha humanidade”, afirmou.

Burton ainda revelou que, para se sentir melhor, ocupa seu tempo livre com “atividades simples” — como observar nuvens e colecionar esculturas de dinossauro em tamanho real. Ao todo, ele tem dez estátuas de animais pré-históricos em seu quintal, incluindo um tiranossauro rex de 6 metros e um brontossauro de 15 metros.

