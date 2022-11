“‘The Crown’ é um olhar respeitoso sobre a rainha”, diz Jonathan Pryce

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Amigos há décadas, Imelda Stauton e Jonathan Pryce já eram tão íntimos que não precisaram se esforçar muito para interpretar a rainha Elizabeth II e seu marido, príncipe Philip – casal que ficou junto por 73 anos. É o que revela Imelda em entrevista a VEJA para falar da série The Crown, sucesso de audiência da Netflix, atualmente em sua quinta temporada. Confira no vídeo a seguir a conversa com os dois atores, e também com Lesley Manville, que interpreta a princesa Margaret, irmã de Elizabeth.