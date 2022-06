‘Spiderhead’: A história por trás do filme de sucesso da Netflix

Sucesso de audiência da Netflix, o filme Spiderhead aposta num clima Black Mirror ao narrar a história de um presídio especial, no qual os detentos diminuem suas penas ao participar de testes de drogas que manipulam suas emoções. Um dos prisioneiros é Jeff, personagem de Miles Teller, que em determinado momento questiona o propósito daquele local e desconfia da índole do carcereiro interpretado por Chris Hemsworth. A trama de Joseph Kosinski é inspirada no conto Escape from Spiderhead, de George Saunders, publicado em 2010 pela revista americana The New Yorker. A seguir, confira o vídeo do programa Em Cartaz sobre a inspiração que levou Saunder a ter essa ideia.