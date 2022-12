Sete filmes para ficar de olho em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ano de 2023 estará repleto de grandes estreias nas telonas. Em um movimento para se recuperar dos danos causados pela pandemia de Covid-19, os cinemas receberão produções muito aguardadas que prometem chacoalhar as salas de exibição. Confira 7 principais lançamentos para ficar de olho:

Os Fabelmans

Quando: 12 de janeiro

Inspirado na própria juventude de Steven Spielberg, o mais novo longa do diretor de Tubarão contará a história de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), garoto que fica completamente apaixonado por cinema depois de seus pais o levarem para assistir The Greatest Show on Earth. Munido de uma câmera, ele começa a fazer seus próprios filmes em casa.

A Pequena Sereia

Quando: 25 de maio

Estrelando a cantora e atriz Halle Bailey como Ariel, o próximo live-action da Disney vai revisitar um dos maiores clássicos da era da renascença do estúdio. No longa, a jovem sereia sonha em conhecer o mundo humano. Após se apaixonar por um humano e entrar em conflito com seu pai, o rei Tritão (Javier Bardem), ela decide entregar sua voz para a bruxa do mar em troca de pernas humanas.

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Quando: 1º de junho

Sequência da animação vencedora do Oscar em 2019, dará continuidade as aventuras do jovem herói Miles Morales. O filme acompanhará o garoto através do multiverso ao lado de Gwen Stacy a procura de pessoas-aranha com um objetivo: montar uma equipe de heróis capazes de derrotar um vilão perigoso.

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Quando: junho (ainda sem data definida no Brasil)

Com o primeiro trailer divulgado durante a CCXP22, a próxima aventura de Indiana Jones chega aos cinemas após 15 anos após o lançamento do último filme. No novo longa, o herói parece ter largado a vida de aventureiro e está trabalhando como professor. Mas um novo chamado faz com que ele volte à vida agitada. Além de trazer novamente Harrison Ford no papel principal, a produção conta com grandes nomes como Phoebe Waller-Bridge de Fleabag, Mads Mikkelsen e Antonio Banderas.

Oppenheimer

Quando: 20 de julho

O próximo projeto ambicioso de Christopher Nolan será uma biografia do “pai da bomba atômica”. Estrelado por Cillian Murphy, protagonista da série Peaky Blinders, o longa contará a história de J. Robert Oppenheimer, físico que trabalhou no projeto das bombas nucleares usadas durante a II Guerra Mundial.

Barbie

Quando: julho (ainda sem data definida no Brasil)

O filme sobre a boneca da Mattel dirigido por Greta Gerwig, de Adoráveis Mulheres e Lady Bird, é um dos mais esperados de 2023. Estrelado por Margot Robbie, o longa contará a história de uma boneca Barbie que é expulsa da Barbielândia por não ser perfeita o suficiente e precisará encarar uma aventura no “mundo real”. Além de Robbie, o elenco conta com Ryan Gosling, Simu Liu, Emma Mackey e Issa Rae.

Wonka

Quando: dezembro (ainda sem data definida no Brasil)

Protagonizado por Timothée Chalamet, o novo queridinho de Hollywood, o filme contará a história da juventude de Willy Wonka, o chocolateiro de A Fantástica Fábrica de Chocolate. Dirigido por Paul King, a produção é um musical e conta com nomes de peso no elenco além de Chalamet, como Olivia Colman e Sally Hawkins.