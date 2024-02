Saiba qual a plataforma de streaming que reúne os melhores filmes e séries

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Dentre as múltiplas décadas da história do cinema e da televisão, elaborar uma régua para definir os melhores exemplares da arte audiovisual é um enorme desafio, o qual a plataforma IMDb delega aos seus milhares de usuários de todo o mundo — entre eles críticos especializados e espectadores. Com base em avaliações de 0 a 10, que podem ser feitas a partir de um cadastro no site, duas listas de 100 obras cada definem os melhores títulos. Levantamento feito pelo time de VEJA descobriu, então, em quais plataformas estão estas séries e filmes — pesquisa que apontou o streaming da HBO Max como o que detém o maior número de produções do ranking: por lá estão 21 longas e 27 seriados ao todo.

Dos dez filmes mais queridos pelo público, a plataforma exibe o líder da lista, Um Sonho de Liberdade, além de Batman: O Cavaleiro das Trevas, O Senhor dos Anéis – O Retorno do Rei e O Senhor dos Anéis – A Sociedade do Anel. Já no mundo das séries, o canal conta com sete clássicos do formato: Irmãos de Guerra, Chernobyl, A Escuta, Família Soprano, Game of Thrones, Rick e Morty, Sherlock e The Office.

Para além da HBO Max, o Telecine (parte do Globoplay) fica em segundo lugar entre as plataformas com mais filmes bem avaliados no IMDb, seguido pelo Prime Video, Disney+ e Netflix. Já entre as melhores séries, a Netflix encosta perto da HBO Max — na lista ainda aparecem, respectivamente, o Prime Video, o Star+ e o Paramount+.

Apesar de predominada por clássicos do século XX, a lista de melhores longas da história conta também com dois lançamentos atualmente na disputa pelo Oscar: são eles Oppenheimer e Pobres Criaturas, que lideram as indicações ao prêmio em 2024. Já séries de apenas uma temporada que se destacam são The Last of Us, O Ensaio e A Maldição da Residência Hill.

