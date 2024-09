Saga ‘Crepúsculo’ vai virar série na Netflix — mas com uma surpresinha

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Encerrada em 2012, a série de filmes Crepúsculo — baseada nos livros de mesmo nome escritos por Stephenie Meyer — instaurou um fenômeno mundial centrado em vampiros adolescentes e romance melodramático que comoveu milhões de jovens e adultos. Mais de dez anos depois, o streaming Netflix tentará reacender a chama da franquia com uma série inédita. Ainda em produção, o projeto não tem previsão de estreia. Mas um detalhe peculiar já chama atenção: a história será narrada em formato de animação.

Novo olhar

O seriado terá como base o romance Sol da Meia-Noite (Midnight Sun), lançado por Meyer em 2020. O livro se trata de uma releitura do primeiro volume da saga, agora escrito pela perspectiva do vampiro Edward, ao invés da ingênua humana Bella, que o conhece primeiro como colega de ensino médio. Narrado em primeira pessoa, o enredo revela opiniões, sentimentos e experiências do galã que, antes, eram mistério. O desenvolvimento da adaptação foi iniciado em abril de 2023 pela Lionsgate Television. Quase um ano depois, em março de 2024, o formato animado foi confirmado.

O elenco de voz ainda não foi anunciado, mas o retorno dos protagonistas originais é improvável. Tanto Robert Pattinson quanto Kristen Stewart são hoje nomes de calibre em Hollywood, altamente seletivos em relação aos projetos em que embarcam. Stewart, por exemplo, foi indicada ao Oscar por sua versão da Princesa Diana em Spencer, enquanto o intérprete de Edward está ocupado como o atual Batman do cinema.

A animação será escrita por Sinead Daly, de The Get Down e Dirk Gently’s Holistic Detective Agency, e terá Meyer como produtora executiva. Com o seriado, a Netflix põe à prova um formato que rendeu sucesso com Scott Pilgrim: A Série, que transpôs o filme de 2010 a um visual de anime. O traço e tom de Sol da Meia-Noite, por hora, permanecem um mistério.

