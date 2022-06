Ryan Gosling vira ‘Ken humano’ no filme ‘Barbie’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Envolto por grande expectativa e principalmente curiosidade, o live action de Barbie revelou nesta quarta-feira, 15, a primeira imagem de Ryan Gosling como Ken, o namorado bonitão da boneca mais famosa da Mattel. Atrás do que parece ser uma mansão toda rosa, o ator exibe o corpo bem definido e bronzeado, um cabelo platinado e sorriso branco — vendendo a ideia de homem perfeito e plastificado de um boneco. A foto é a segunda parte da divulgação oficial do longa, que já mostrou Margot Robbie como Barbie em seu clássico carro conversível rosa.

Dirigido por Greta Gerwig, responsável por tramas feministas como Adoráveis Mulheres e Lady Bird, o filme, ainda em produção, não teve muitos detalhes sobre a trama revelados. Uma sinopse simples no IMDb, site que reúne uma base de dados de filmes e séries, conta que o longa acompanhará a história de uma boneca Barbie que é expulsa da Barbielândia por não ser perfeita o suficiente e precisará encarar uma aventura no “mundo real”.

Além de Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como Ken, o elenco conta com nomes estrelados como America Ferrera, Kate McKinnon, Alexandra Shipp, Emma Mackey, Kingsley Ben-Adir, Issa Rae e Michael Cera. Em entrevista a revista GQ do Reino Unido no começo do ano, o ator Simu Liu, que também está confirmado no filme, descreveu Barbie como “selvagem” e “incrivelmente único”. “Eu gostaria de poder mostrar o que fazemos no dia a dia porque é uma loucura”, acrescentou.

Indo da vilã Arlequina para a doce Barbie, Margot Robbie também já deu declarações afirmando que o público pode esperar grandes surpresas em relação ao filme, principalmente graças ao direcionamento de Greta Gerwig. Em entrevista à revista Vogue britânica em junho de 2021, a atriz comentou sobre a percepção que tinha da boneca. “As pessoas geralmente escutam ‘Barbie’ e pensam ‘Eu sei como esse filme vai ser’, mas aí elas escutam que Greta Gerwig está roteirizando e dirigindo, então pensam ‘Bom, talvez eu não saiba.’” O filme chega aos cinemas em 21 de julho de 2023.