Ryan Gosling conta que recebeu ‘sinal’ antes de aceitar o papel de Ken

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Conforme fotos dos bastidores do filme Barbie vazam na internet, a curiosidade do público para o longa só aumenta. Ao lado de Margot Robbie, que viverá a Barbie-humana, Ryan Gosling será o icônico Ken, par romântico da boneca. Em entrevista ao programa do apresentador Jimmy Fallon, Gosling revelou o curioso motivo que o levou a aceitar o papel. Apesar de ter amado o roteiro – escrito pela também diretora Greta Gerwig, ao lado de Noah Baumbach, parceiro de Gerwig no cinema e na vida –, avaliado pelo ator como “o melhor roteiro que já li”, Gosling só aceitou o convite ao receber um inusitado sinal.

“Eu saí no quintal e, você sabe onde encontrei o Ken, Jimmy? De bruços na lama, ao lado de um limão esmagado”, contou Gosling, se referindo ao boneco Ken de suas filhas. O astro, então, tirou uma foto da cena e enviou para Gerwig por mensagem: “Eu serei seu Ken, pois esta história deve ser contada”. O filme deve chegar aos cinemas em julho de 2023.

Gosling tem duas filhas de 6 e 7 anos com a parceira Eva Mendes, também atriz. No programa de Fallon, que também é pai de duas meninas, o ator ainda brincou sobre o papel negligenciado do boneco no universo da Barbie. “Ninguém brinca com Ken”, disse Gosling. “Ele estava… disponível”, brincou Fallon. “Ele é um acessório – e nem mesmo um dos mais legais”, completou Gosling, enquanto falavam sobre as dificuldades de montar uma Barbie Dreamhouse, a casa dos sonhos da Barbie. Confira o vídeo do momento: