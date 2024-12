Rumo ao Oscar? Todos os prêmios que ‘Ainda Estou Aqui’ já ganhou até agora

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Maior bilheteria do cinema brasileiro no pós-pandemia, o filme Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, também é sucesso em premiações. O longa está em busca de uma indicação ao Oscar 2025 de melhor filme internacional, mas já conquistou diversas outras estatuetas em festivais de cinema e competições ao redor do globo.

Adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, a trama narra a história real da família do autor, que perdeu o patriarca, Rubens Paiva (Selton Mello), vítima da tortura dos agentes da ditadura militar em 1971. A viúva Eunice (Fernanda Torres) teve de assumir o cuidado dos cinco filhos ao mesmo tempo em que buscava justiça pelo marido e transparência sobre os crimes do regime. Confira os prêmios que Ainda Estou Aqui já venceu até agora:

Festival de Veneza

Melhor roteiro

Green Drop Award, prêmio concedido ao filme que “melhor representa os valores da ecologia e do desenvolvimento sustentável, com particular atenção para a conservação do planeta e dos seus ecossistemas para as gerações futuras, para os estilos de vida e cooperação entre povos”

SIGNIS Award, prêmio da Associação Católica Mundial para Comunicação, que celebra filmes que exploram a dignidade humana, a justiça e a paz

Festival Internacional de Cinema de Vancouver

Prêmio do público

48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo

Prêmio do público de melhor filme de ficção brasileiro

Festival de Cinema de Mill Valley

Prêmio do público de melhor filme global

Continua após a publicidade

Critics Choice Awards

Melhor atriz de filme internacional, para Fernanda Torres, na seção Latino Cinema & Television

Festival Internacional de Cinema de Pingyao

Crouching Tiger Hidden Dragon East-West Award, para Walter Salles

Festival de Cinema de Miami

Prêmio do público

National Board of Review Awards

Menção honrosa como um dos cinco melhores longa metragens internacionais

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!