Roteiristas e estúdios chegam a um acordo em Hollywood para encerrar greve

Após 146 dias em greve, os roteiristas de Hollywood estão perto de fechar um acordo com os grandes estúdios. Uma rodada de negociações encerrada na noite deste domingo, 24, chegou a um consenso entre os dois lados. Agora, o acordo será levado aos demais membros do sindicato, que vão votar na terça-feira, 26, se aceitam ou não os termos negociados. “Podemos dizer com orgulho que esse acordo é excepcional — com ganhos e proteções significativas para os roteiristas de todos os setores”, ressaltou um comunicado do sindicato enviado aos membros.

Segundo a revista americana Variety, o ponto que mais demorou a ser acertado era o que envolvia o uso de inteligência artificial na produção de roteiros. Os detalhes da negociação ainda não foram divulgados. Se a greve dos roteiristas chegar ao fim, a expectativa é de que a paralisação dos atores também se encerre — mais “valiosos” para Hollywood, os atores não vão fechar um acordo enquanto os roteiristas estiverem em greve.

