Robert de Niro quebra o silêncio sobre a morte do neto de 19 anos

O ator Robert de Niro falou em um comunicado sobre a morte do neto Leandro de Niro Rodriguez, de apenas 19 anos. “Estou profundamente abalado com a morte do meu querido neto Leo. Agradecemos muito as condolências de todos e pedimos que nos seja dada privacidade para lamentar a perda do Leo”, disse o ator em uma nota enviada à emissora Fox News.

Leo, como é carinhosamente chamado pela família foi encontrado morto em seu apartamento no domingo. A causa da morte não foi divulgada, mas uma fonte da polícia informou ao tabloide Daily Mail que uma substância branca em pó foi encontrada próxima ao corpo.

A morte do garoto foi confirmada pela mãe, Drena de Niro, em uma publicação nas redes sociais. No Instagram, a filha de De Niro agradeceu o apoio no momento difícil. “Você não merecia morrer assim, mas só posso acreditar que Deus precisava de um anjo forte e poderoso em seu exército”, escreveu ela ao filho.

Leandro, assim como o avô, era ator e buscava crescer na carreira. Recentemente, fez participações em filmes badalados, como Nasce Uma Estrela, de 2018.

