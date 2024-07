Real e ficção se misturam em trailer intenso do filme de Brad Pitt na F1

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Apple e a Warner Bros. divulgaram neste final de semana o primeiro trailer do filme que trará Brad Pitt na pele de um piloto da Fórmula 1. Nomeado apenas como F1, a produção chega aos cinemas em junho de 2025, e teve imagens gravadas em circuitos reais, durante algumas corridas de 2023. No vídeo, realidade e ficção se mesclam de maneira curiosa: a dupla de pilotos vivida por Pitt e Damson Idris aparece nas telas, assim como o carro projetado para eles, mas vê-se também atletas e figurões reais fazendo uma “ponta” em cenas rápidas — a dupla da Red Bull, o tri-campeão Max Verstappen e o mexicano Sérgio Perez, por exemplo, aparecem em destaque ao lado dos protagonistas, enquanto Günther Steiner, ex-chefe de equipe da Hass, parece “brigar” com membros da fictícia APXGP.

Dirigido por Joseph Kosinski, de Top Gun: Maverick — e com consultoria e produção do heptacampeão Lewis Hamilton — o filme caminha para uma abordagem realista do esporte e deve abusar dos efeitos práticos. Para isso, um carro adaptado para os atores foi equipado com quinze câmeras, e micro-câmeras foram instaladas nos carros reais da F1, para auxiliar na captação de imagens. Parte das gravações, inclusive, aconteceram ao longo de corridas da temporada de 2023 — o que exigiu uma estrutura elaborada. A trama contará a história do piloto aposentado Sonny Hayes (Brad Pitt), que volta às pistas como mentor do jovem prodígio Joshua Pearce (Damson Idris). Os dois fazem parte da APXGP, equipe decadente que está em último no campeonato, e luta para pontuar na competição.

O set de filmagens em Silverstone, na Inglaterra

Em julho do ano passado, o tradicional circuito de Silverstone, na Inglaterra, foi vertido em uma espécie de set de filmagem ultra-realista. Além dos 20 pilotos que compõem o grid da Fórmula 1, e que disputaram o GP da Inglaterra naquele final de semana, a pista também recebeu os atores Brad Pitt e Damson Idris, que viverão a dupla de pilotos no filme.

Para que as imagens e ações nas pistas saltem aos olhos como fidedignas, criou-se uma garagem especial para a equipe fictícia APXGP, que funciona como a “11ª equipe” do grid. Com foto e nome dos personagens, a garagem cinematográfica foi montada dentro do paddock, entre o box da Ferrari e da Mercedes. Dois carros da F2 também foram adaptados para que se pareçam exemplares legítimos da F1. Os modelos, inclusive, foram alinhados na pista antes da volta de apresentação da corrida real, com dublês no volante — um deles chegou a percorrer alguns metros logo atrás dos pilotos para gravar as imagens, deixando a pista logo em seguida.

A preparação de Brad Pitt para viver piloto de F1

No GP da Inglaterra de 2023, Brad Pitt também teve sua experiência no cockpit. No sábado, depois do treino de classificação para a corrida — e sem pilotos de verdade na pista, é claro — o ator deu algumas voltas com o carro adaptado. “Não sei se podemos chamar minha volta de boa. Foi meio que uma volta de aquecimento. Dei alguns passeios não intencionais pela grama, mas foi muito legal”, disse ele em entrevista ao Sky Sports.

Para chegar a esse ponto, no entanto, ele enfrentou um treinamento extensivo viabilizado por Toto Wolff, chefe da Mercedes. “Mandamos Brad [Pitt] para uma escola de pilotagem na França. Ele passou pelos carros de Fórmula, percorreu todo o caminho desde a F4. Isso é importante”, disse o austríaco durante a coletiva de imprensa do GP da Inglaterra. Quem também participou do processo foi Lewis Hamilton. “Nós passamos um dia juntos em uma pista em Los Angeles e ele pilotou. Para alguém que nunca competiu, ele tem uma visão aguçada”, elogiou o piloto.

