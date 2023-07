Barbie e Ken dão conselhos amorosos em aplicativo de relacionamento

Enquanto a estreia do tão aguardado Barbie se aproxima, o impressionante marketing do filme continua o mais rápido possível. Agora, a boneca mais famosa do mundo foi parar até em um aplicativo de relacionamento: a plataforma Bumble anunciou uma parceria com o filme a partir desta quarta-feira, 12. Até 26 de julho, a ação irá transformar os personagens do longa em conselheiros amorosos: ao acessar o app, os usuários poderão criar conexões com as Barbies e Kens do filme e deles receber mensagens motivacionais.

O Bumble é conhecido por uma regra específica: na rede, somente as mulheres podem dar o primeiro passo e iniciar uma conversa depois que a conexão (o famigerado match) acontece, considerando um relacionamento heterossexual. A iniciativa com Barbie busca destacar a função Interações, lançada recentemente na interface, que permite um “atalho” — o envio de mensagens entre os usuários antes que a conexão seja feita. Nesse contexto, as figuras do filme irão aparecer com mensagens “divertidas e genuínas”, para incentivar a paquera e um clima de gentileza entre a comunidade do aplicativo. Também será uma forma de conhecer melhor as personalidades de todas as Barbies e Kens do longa, e, claro, um convite para vê-los no cinema.

