Qual a influência dos brasileiros nas chances de Fernanda Torres no Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

No dia 18 de novembro, o perfil da Academia de Hollywood, responsável pelo Oscar, publicou uma foto de Fernanda Torres. Em dez dias, o post soma quase 3 milhões de curtidas – fazendo da brasileira de longe a mais popular entre os demais artistas que também tiveram seus retratos divulgados pelo perfil. A invasão brasileira teve um efeito positivo e outro preocupante na busca da atriz por indicações para o filme Ainda Estou Aqui – e, claro, uma para ela.

A começar pelo lado bom: ao proporcionar um engajamento fora do comum, os brasileiros fizeram com que Fernanda se tornasse uma excelente caça-likes de outros perfis. Após quase um mês em Los Angeles divulgando o filme e dando diversas entrevistas, a carioca voltou a figurar entre as apostas para o Oscar de melhor atriz. Quando grandes publicações, como Vanity Fair, Indiewire e Letterboxd destacam Fernanda Torres nas redes, isso faz com que ela seja mais vista e, ocasionalmente, chame a atenção dos votantes do Oscar.

Já pelo lado negativo, um perigo do excesso de amor dos brasileiros é que a invasão no perfil da Academia traga antipatia pela atriz. Isso porque, após curtir a foto de Fernanda, os usuários do Instagram comentaram em todos os outros retratos dos famosos com piadas em português – algumas delas muito boas, aliás. Mas ao fazer isso em português, os gringos podem não entender o que está acontecendo e se sentirem ofendidos – e essas mesmas celebridades são votantes do Oscar com grande influência no meio. Sendo assim, fica a lição: exaltar Fernanda é bom, mas evitem deixar os demais astros de Hollywood desconfortáveis.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial