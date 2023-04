Promissor, ‘The Flash’ quer atropelar cancelamento de Ezra Miller

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A superprodução The Flash demorou quatro anos para ficar pronta. Nesse meio tempo, a imagem caótica do astro-problema Ezra Miller imperou, e muito se questionou se o projeto da DC Comics e da Warner Bros. chegaria às telas. A defesa do ator empenhada pelo estúdio e a confiança na trama, mesmo diante de uma conjuntura de mudanças dentro da própria DC, parecem se justificar: na noite de terça-feira, 25, o longa foi exibido pela primeira vez, na íntegra, para os participantes da CinemaCon, e a reação efusiva foi consenso. “Um dos melhores filmes de super-heróis de todos os tempos”, escreveu mais de uma pessoa no Twitter, rasgando elogios. Em comum, todos relatam que a produção superou expectativas, com muita ação, humor, emoção e nostalgia.

O evento, que acontece anualmente em Las Vegas, reúne exibidores — um público que costuma estar longe das exigências requintadas dos críticos que frequentam proeminentes festivais, mas que sabe reconhecer um blockbuster promissor. O trailer do filme revela Miller em papéis duplos de Barry Allen — na trama, o herói veloz viaja no tempo para evitar o assassinato de sua mãe, causando bagunça nas linhas do tempo. É justamente esse poder de mudar passado e futuro que faz do filme aquele que “reinicia o universo DC”, disse Peter Safran, que comanda o novato DC Studios ao lado de James Gunn. O longa também traz participações de Michael Keaton e Ben Affleck em duas versões do Batman. Além disso, Sashe Calle dá vida à Supergirl, e Michael Shannon reaparece como o General Zod de O Homem de Aço (2013). The Flash estreia em 15 de junho nos cinemas brasileiros.

Apesar de não ter comparecido ao evento, Ezra Miller foi defendido — e muito elogiado — pelo diretor Andy Muschietti e pela produtora Barbara Muschietti. “Um dos melhores atores com quem já trabalhei”, disse Andy. “Descobri que ele é um comediante incrível, e que também lidou com toda a ação necessária para um grande espetáculo como este. Ele quis fazer todas as acrobacias, e eu deixei”. O diretor atestou que Miller está bem agora, comprometido com o tratamento psicológico. A produtora, por sua vez, exaltou a dedicação e a disciplina do astro com o trabalho.

O ator ficou marcado como figura polêmica em Hollywood após enfrentar uma série de acusações, de agressão à invasão de propriedade. Miller chegou a ser preso duas vezes no Havaí e, em janeiro deste ano, escapou da prisão por invasão com a sentença de um ano de liberdade condicional e multa de 500 dólares. Em agosto passado, havia divulgado um comunicado em que pedia desculpas por sua conduta e dizia que estava buscando ajuda psicológica para os “problemas complexos de saúde mental” que vinha enfrentando.

