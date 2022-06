Processo judicial tenta barrar possíveis sequências de ‘Top Gun’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A tão aguardada sequência de Top Gun, estrelando Tom Cruise, é um arrasa quarteirão nos cinemas — mas seu estúdio pode enfrentar problemas futuros caso queria lançar uma sequência. Na segunda-feira, 6, a família de Ehud Yonay, autor do artigo que inspirou o filme clássico de 1986, entrou com um processo judicial contra a Paramount Pictures, responsável pelo longa, alegando violação de direitos autorais pelo lançamento de Top Gun: Maverick.

Segundo a queixa, a Paramount Global não readquiriu os direitos autorais do artigo Top Guns, de 1983, antes de lançar a sequência do filme. O processo foi aberto pela viúva de Ehud, Shosh Yonay, e por seu filho, Uuval Yonay, que atualmente moram em Israel. A família do autor, que detém os direitos do artigo, pede uma indenização de valor não especificado, mas que inclui parte dos lucros de Top Gun: Maverick, além do bloqueio da distribuição do filme e de possíveis sequências — o que pode ser uma pedra no sapato do estúdio.

Em seus primeiros dez dias no circuito comercial, Top Gun: Maverick abocanhou 291 milhões de dólares na América do Norte e 548,6 milhões globalmente. Os planos do estúdio de dar continuidade a essa história tão lucrativa agora dependem dos desdobramentos do processo por direitos autorais. A Paramount ainda não se pronunciou sobre o caso.