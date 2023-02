Prêmios que antecedem o Oscar apontam disputa acirrada por estatuetas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A temporada de premiações está a todo vapor em Hollywood, e indica um páreo duro na disputa pelo Oscar, no dia 12 de março. Nesta semana, dois grandes prêmios que antecedem a cerimônia da academia, e costumam servir de termômetro para o Oscar, movimentaram a indústria do cinema com pistas do que pode acontecer no evento mais badalado do ano. O problema é que eles não parecem concordar entre si.

No sábado, 18, o Prêmio do Sindicato dos Diretores de Cinema de Hollywood (DGA) entregou a principal estatueta da noite para a dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinertlegeu, diretores de Tudo Em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Historicamente, apenas oito vencedores do DGA não levaram o Oscar de melhor direção na mesma temporada — a última vez em 2020, quando Sam Mendes, vencedor do DGA com 1917, perdeu a estatueta para Bong Joon Ho, premiado por Parasita.

Já no domingo, 19, o BAFTA, equivalente britânico do Oscar, foi na direção oposta, com o alemão Nada de Novo no Front, da Netflix, coroado como o melhor filme pela Academia Britânica, e levando sete prêmios no total, entre eles o de melhor direção para Edward Berger. Ele é o primeiro diretor não indicado ao Oscar a vencer o BAFTA desde Ben Affleck, por Argo, que acabou levando o prêmio de melhor filme em 2013.

No próximo final de semana, acontecem outros dois eventos que são um aquecimento de motores para o Oscar: o prêmio do sindicato dos atores (SAG) e o do sindicato dos produtores (PAG), que completam a lista de termômetros da premiação. A última vez que as quatro premiações entregaram as maiores honrarias da noite para longas diferentes foi em 2002, quando A Beautiful Mind levou o Oscar de melhor filme.