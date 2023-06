Por dentro do submarino desaparecido: turista relata viagem ao Titanic

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

As buscas pelo submersível Titan, que desapareceu no domingo, 18, durante uma expedição aos destroços do Titanic segue em curso no Atlântico Norte, mas é uma corrida contra o tempo, já que a embarcação tem agora menos de 24h de oxigênio. Essa, no entanto, não é a primeira vez que a aventura perigosa acontece. Produtor e roteirista de Os Simpsons, Mike Reiss participou de expedições da OceanGate três vezes, uma delas a bordo do Titan, agora desaparecido.

Em entrevista à emissora britânica BBC, Reiss disse não estar otimista em relação ao resgate dos tripulantes e detalhou a experiência dentro do submersível. Segundo ele, o espaço interno da cápsula se assemelha ao de uma minivan. ‘A experiência da descida foi super relaxante. É um submarino projetado lindamente, e a sensação no interior é quase como um spa. Mesmo com cinco pessoas sentadas no chão, é confortável”, descreveu ele, que disse ter pegado no sono durante a descida. “São 2h30 caindo no silêncio. Há um visor, mas tudo o que se enxerga é escuridão‘.

Reiss relatou ainda que o submarino chegou a cerca de 500 metros do naufrágio, mas passou 90 minutos fazendo uma varredura aleatória do fundo do oceano em busca dos destroços do navio. “Vinte minutos antes de termos que voltar à superfície, finalmente vimos o Titanic. Mas preciso dizer que foi o suficiente apenas para alguns highlights. No nosso caso, vimos a âncora, a escotilha, a proa do navio e então tivemos de voltar a subir”, descreveu.

Embora tenha descrito a experiência como “relaxante”, Reiss confessou que perdeu a comunicação durante as três viagens, e que estava preparado para a possibilidade de não sair da expedição vivo depois de assinar um termo que descrevia possíveis fatalidades na primeira página. “Entrei no submarino e no fundo da minha mente estava ‘bem, talvez eu nunca saia dessa coisa’”, disse ele, defendendo o submersível em seguida. “Isso não quer dizer que a embarcação é de má qualidade ou algo assim, mas tudo isso é uma nova tecnologia e eles estão aprendendo à medida que avançam”.

O Titan é dirigido por um controle semelhante a um de videogame. No interior do veículo, com capacidade para cinco pessoas, três monitores, um botão, uma pequena janela e um banheiro improvisado compõe o layout de navegação. Cada item é resistente e possui tecnologia bluetooth, mas os membros da tripulação levam peças extras caso o veículo apresente problemas no fundo do mar.