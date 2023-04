Pedro Pascal e Ethan Hawke vivem romance perigoso em trailer de novo filme

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

“Você nunca me amou. Você nunca amou ninguém na sua vida”, diz Silva, personagem de Pedro Pascal, ao xerife Jake, interpretado por Ethan Hawke. Jake saca uma arma, aponta para o amante, e responde: “nunca diga isso novamente”. A cena aparece no primeiro trailer do filme Strange Way of Life, faroeste do diretor espanhol Pedro Almodóvar, que será lançada no Festival de Cannes este ano.

A produção é um curta de 30 minutos e vai narrar a história do reencontro do caubói Silva e do xerife, amigos e amantes que não se viam há 25 anos. Esse é o segundo projeto em inglês do diretor, que em 2020 lançou A Voz Humana, também um curta, com Tilda Swinton. Confira a seguir o trailer.