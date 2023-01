Oscar 2023 quebrou uma velha tradição – e muitos atores ficaram felizes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A cerimônia do Oscar 2023 vai contar com um sabor a mais entre as categorias de atuação. Dos vinte atores indicados entre melhor ator, atriz e coadjuvantes, 16 estão ali pela primeira vez. Não se tratam, porém, apenas de jovens despontando no meio, mas também do reconhecimento do trabalho de vários veteranos que nunca tinham sido considerados pela Academia de Hollywood. O frescor é digno de nota, já que um dos problemas que vêm minando nos últimos anos a relevância das premiações é a constante sensação de déjà vu, com os mesmos nomes sendo indicados com frequência. Coincidência ou uma mudança na indústria cinematográfica, o fato é que a emoção será grande quando os vencedores forem anunciados na premiação no dia 17 de março. Aliás, os indicados já estão tão felizes que o clima de vitória começou nas redes sociais. Confira a seguir quem são eles e como alguns se manifestaram sobre a indicação.

Melhor ator

Austin Butler, de Elvis, aos 31 anos de idade, e Paul Mescal, de Aftersun, com 26, estão entre os jovens que conquistaram espaço nesta premiação – e Butler é, ainda, um dos favoritos ao prêmio. Eles dividem a categoria com três veteranos que, curiosamente, também foram indicados agora pela primeira vez. São eles: Colin Farrell, por Os Banshees de Inisherin; Brendan Fraser, por A Baleia; e Bill Nighy, por Living.

Melhor atriz

A categoria é a que mais conta com nomes já indicados e até uma premiada no passado. É o caso de Cate Blanchett, agora indicada pela sétima vez ao prêmio, pelo filme Tár, e que soma duas vitórias no currículo. Michelle Williams, de Os Fabelmans, também soma muitas indicações: esta é a quinta. As outras três figuram pela primeira vez ao prêmio, são elas a jovem estrela cubana Ana de Armas, por Blonde; a inglesa pouco conhecida Andrea Riseborough, por To Leslie; e a veterana Michelle Yeoh, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Aos 60 anos, a atriz malaia, aliás, é a favorita ao troféu — e a primeira asiática a entrar na categoria.

Continua após a publicidade

Ator coadjuvante

Aos 87 anos, Judd Hirsch é o mais velho entre os indicados nas categorias de atuação deste ano, pelo filme Os Fabelmans. Ele tem outra indicação no currículo por Gente como a Gente (1980). Já seus concorrentes são todos estreantes na premiação. Caso dos também veteranos Ke Huy Quan, por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, e Brendan Gleeson, por Os Banshees de Inisherin, e pelos mais jovens Brian Tyree Henry, por Passagem, e Barry Keoghan, também por Os Banshees de Inisherin.

Atriz coadjuvante

Com Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, Angela Bassett conquistou um marco nesta edição do Oscar: é dela a primeira nomeação de um filme da Marvel em uma categoria de atuação. Angela faz parte do grupo que já tinha uma indicação ao prêmio: ela concorreu em 1994 pelo filme Tina – A Verdadeira História de Tina Turner. Suas concorrentes são a tailandesa Hong Chau, por A Baleia; a irlandesa Kerry Condon, por Os Banshees de Inisherin; e a veterana Jamie Lee Curtis e a jovem Stephanie Hsu, ambas por Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo.