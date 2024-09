Os detalhes do novo filme com Fernanda Montenegro e Bruna Marquezine

Giro VEJA - quinta, 19 de setembro

Musk dobra aposta com X e Marina Silva alerta para 'terrorismo climático'

A Agência Nacional de Telecomunicações afirmou nesta quinta que as mudanças técnicas que tornaram o X novamente acessível no Brasil indicam “intenção deliberada” da rede social de desobedecer à ordem de bloqueio do ministro Alexandre de Moraes. O magistrado determinou multa de R$ 5 milhões por dia de descumprimento da medida e deu 24 horas para que a plataforma indique novo representante legal no país. Os novos desdobramentos da suspensão do X e a entrevista da ministra Marina Silva a VEJA são os temas do Giro VEJA.