Os detalhes do escandaloso sequestro infantil que abalou a Igreja Católica

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na noite de 23 de junho de 1858, oficiais dos Estados Papais bateram na porta da família Mortara, em Bolonha, para levar consigo o pequeno Edgardo, de 6 anos. Nascido em berço judaico, o menino fora batizado clandestinamente por uma empregada doméstica nos primeiros meses de vida e, por isso, deveria — segundo uma lei bizarra vigente na época — ser retirado dos pais pelo clero. O caso tenebroso, que abalou as estruturas da Igreja Católica no século XIX, é contado no magistral O Sequestro do Papa, lançado nesta quinta-feira, 18, nos cinemas brasileiros. Confira no vídeo a seguir os detalhes desta história:

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial