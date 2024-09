Obra de Zé do Caixão restaurada na gringa, enfim, ganha mostra no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Nome lendário do terror brasileiro, José Mojica Marins atribuiu seu olhar macabro, escatológico e bem-humorado a mais de quarenta filmes que dirigiu e a cinquenta nos quais atuou. Dentre os personagens, nenhum ganhou mais popularidade que Zé do Caixão, que primeiro apavorou e entreteve milhões de brasileiros e, então, agarrou estrangeiros com as unhas enormes que adornavam suas mãos — lá, sob a alcunha de “Coffin Joe“. O sucesso internacional é tanto que, no início de 2024, a empresa britânica Arrow Films lançou um box de Blu-ray na Inglaterra e nos Estados Unidos com nove filmes do diretor restaurados em 4K, resolução moderna e cristalina. Alguns meses depois, as cópias revigoradas, enfim, serão exibidas aqui, no país que abastecia os pesadelos do contador de histórias, graças à mostra O Estranho Mundo de Zé do Caixão, em Belo Horizonte, entre os dias 3 e 10 de outubro.

Promovida pelo Cine Humberto Mauro, no Palácio das Artes, a retrospectiva conta com os longas À Meia-Noite Levarei Sua Alma, Esta Noite Encarnarei no Teu Cadáver e O Estranho Mundo de Zé do Caixão, O Despertar da Besta, Finis Hominis – O Fim do Homem, Quando Os Deuses Adormecem, A Estranha Hospedaria dos Prazeres, Inferno Carnal e Delírios de um Anormal, lançados entre 1968 e 1978. Além deles, Encarnação do Demônio (2008), último lançamento do diretor, também será exibido em 4K.

O processo de restauração foi financiado pela Arrow Films, mas ocorreu no Brasil. Primeiro, os negativos originais foram encontrados na Cinemateca Brasileira e, depois, a Cinecolor ofereceu seus laboratórios para o trabalho, ocorrido entre 2022 e 2023. Como Mojica morreu em fevereiro de 2020, a coordenação do projeto ficou nas mãos do colaborador Paulo Sacramento, que produziu e montou Encarnação do Demônio.

Gratuitos, os ingressos ficam disponíveis uma hora antes de cada sessão na bilheteria do cinema. Horários ainda serão divulgados no site do cinema. A previsão é que os filmes sejam exibidos também em São Paulo, ainda este ano, para depois rodar por outras capitais do país.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial