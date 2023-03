O sistema ‘antitapa’ implementado pelo Oscar em 2023

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Responsável pelo Oscar, a Academia de Hollywood chegou a admitir que não lidou da maneira adequada com o incidente entre Will Smith e Chris Rock na cerimônia do ano passado – quando o ator, que logo depois venceu a estatueta, deu um tapa no comediante no palco. A organização, aliás, percebeu que não tinha nenhum preparo para lidar com uma situação inédita como aquela. Este ano, não será bem assim.

Segundo Bill Kramer, CEO da Academia, um “time de crise” foi criado pela organização e vai estrear na cerimônia que ocorre neste domingo, 12, com pessoas treinadas e estrategicamente posicionadas no anfiteatro para lidar com as mais diversas situações. “Pensamos em muitos cenários. Esperamos estar preparados para qualquer imprevisto que possa ocorrer”, disse Kramer.

A festa deste domingo será conduzida pelo apresentador Jimmy Kimmel, que teve sua cota de imprevisto com a premiação no passado: era ele o host da cerimônia quando o vencedor de melhor filme foi anunciado errado, no caso, La La Land em vez do verdadeiro ganhador, Moonlight.