O salário astronômico de Margot Robbie em ‘Barbie’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O filme Barbie está perto de completar um mês em cartaz ao redor do mundo e já arrecadou mais de 1,18 bilhão de dólares em bilheteria. Com ainda mais lucros por vir, a superprodução da boneca loira decerto encherá muitos bolsos — sobretudo o de sua atriz principal e também produtora, a atriz Margot Robbie. A recompensa da estrela deve orbitar os 50 milhões de dólares, conforme reportou a revista americana Variety. A estimativa — apurada com três fontes anônimas que têm conhecimento sobre as negociações da atriz — corresponde ao valor de seu salário, mais os bônus devido ao alto desempenho do longa. A diretora Greta Gerwig também deve descolar um ganho extra.

No ano passado, a Variety divulgou seu levantamento anual dos maiores salários de Hollywood. Na lista, dentre apenas cinco mulheres, Margot figurava como a mais bem paga, tendo embolsado cerca de 12,5 milhões de dólares pelo papel em Barbie. Seu par no filme, o ator Ryan Gosling, que interpreta o boneco Ken, teria recebido a mesma quantia. No Brasil, Barbie segue na liderança do ranking das maiores bilheterias, quatro finais de semana depois de sua estreia, acumulando um total de 200,8 milhões de reais.

Siga