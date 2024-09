O revelador trailer de ‘The Apprentice’, filme polêmico sobre Donald Trump

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Filme biográfico e polêmico sobre Donald Trump, The Apprentice teve seu primeiro trailer divulgado nesta terça-feira, 10. Dirigido por Ali Abbasi e roteirizado por Gabriel Sherman, o longa acompanha a vida pregressa de Trump (interpretado por Sebastian Stan) à política, quando ainda era só o segundo filho de uma família milionária até conhecer o advogado Roy Cohn (vivido por Jeremy Strong), que começa a atuar como seu mentor para se tornar uma pessoa influente e implacável.

O trailer revela como teria sido o primeiro encontro de Trump e Cohn na juventude, seguido por uma série de conselhos dados pelo advogado que tornaram o herdeiro em uma figura famosa e sempre disposta a fugir das responsabilidades. “Ataque, ataque, ataque; Não admita nada, negue tudo; não importa o que aconteça, você reivindica a vitória e nunca admite a derrota, Você tem que estar disposto a fazer qualquer coisa a qualquer um para vencer”, explica o mentor.

O vídeo também mostra Trump participando da promoção de prédios e eventos luxuosos ao lado de Ivana Trump (Maria Bakalova), sua primeira esposa. De acordo com críticos que já assistiram ao longa no Festival de Cinema de Cannes em maio deste ano, há uma cena do bilionário abusando de Ivana, baseada em uma declaração da própria Ivana em 1990, quando a mulher o acusou de estupro. Três anos depois, ela voltou atrás.

Continua após a publicidade

Os produtores responsáveis pelo filme lançaram uma campanha de financiamento coletivo para impulsionar o lançamento do longa nos cinemas. Chamada “Release The Apprentice” (“Lançar O Aprendiz”, em tradução livre), a campanha espera arrecadar 100 000 dólares para garantir que o filme chegue ao maior número possível de salas de exibição nos Estados Unidos.

A campanha oferece recompensas exclusivas para os apoiadores, que incluem ingressos para o filme, pôsteres assinados pelo diretor e elenco, um jantar com os produtores do longa e até mesmo peças originais do figurino. Apesar da resistência de Trump, O Aprendiz deve estrear nos cinemas dos Estados Unidos no dia 11 de outubro, antes das eleições presidenciais do país em 5 de novembro, em que o republicano enfrentará Kamala Harris, do Partido Democrata. Já no Brasil, o filme será lançado em 17 de outubro pela distribuidora Diamond Filmes.

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais



Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial