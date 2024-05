O relato de Demi Moore sobre cena de nudez frontal aos 61 anos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A veterana Demi Moore não é estranha à nudez, tendo notoriamente se despido em frente às câmeras do cinema e de ensaios fotográficos nos anos 1990, mas repetir a tarefa aos 61 anos a intimidou. Para The Substance, filme de terror que estreou no Festival de Cannes no sábado, 19, a atriz teve que deixar as roupas de lado e expor seu corpo por completo, experiência que descreveu como “muito vulnerável”.

No longa, Moore interpreta a estrela hollywoodiana decadente Elizabeth Sparkle, que migrou dos tapetes vermelhos para uma carreira menos glamourosa como apresentadora de um programa de exercícios à la Jane Fonda nos anos 1980. Quando descobre que executivos do canal pretendem cancelar seu projeto, ela recorre a uma droga ilícita que promete replicar suas células para criar uma versão mais jovem e aprimorada de si — e assim nasce um clone jovial vivido por Margaret Qualley. Sob a nova dinâmica, ela deve viver com a criatura e também hibernar por intervalos determinados para que sua comparsa se realize.

Antes da gênese da criatura, a protagonista posa totalmente nua em frente ao espelho para avaliar a decisão. Moore tem que encarar seu reflexo sem pudor, revelando marcas do tempo e imperfeições. Quando ela enfim decide sucumbir à droga e o clone nasce, Qualley repete a ação, descobrindo o próprio corpo recém-formado. Em uma coletiva de imprensa no festival, a atriz disse que “tudo estava muito bem definido” quanto entrou no projeto. “Sabia do nível de exposição e crueza necessários para contar a história. A experiência foi muito vulnerável e exigiu tanto sensibilidade de sobra quanto várias conversas sobre aonde queríamos chegar”, disse.

A atriz ainda creditou o sucesso das filmagens à parceria com Qualley, que disse ser uma “excelente colega” com a qual se sentiu segura. Segundo Moore, ambas conseguiram enxergar humor nas situações absurdas que tiveram que simular e estabelecer confiança mútua. The Substance foi ovacionado por mais de 11 minutos em sua sessão de gala e é um dos favoritos à Palma de Ouro. A premiação ocorre junto ao encerramento do festival, no sábado, 25 de maio.

