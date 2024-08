O real motivo que levará Tom Cruise ao encerramento dos Jogos Olímpicos

Aos 62 anos de idade, Tom Cruise continua a se arriscar em cenas de ação nos filmes dos quais participa. Atualmente, ele roda Missão: Impossível 8, na Europa, o que permitiu ao ator testemunhar alguns momentos marcantes dos jogos olímpicos de Paris: ele assistiu à cerimônia de abertura, além de competições, como natação e ginástica olímpica feminina — torcendo, claro, para Simone Biles. Unindo o útil ao gosto pelo perigo, Cruise vai participar da festa de encerramento da olimpíada, que acontece em 11 de agosto, e vai exibir alguns de seus dotes de dublê com um intuito um tanto capcioso: o de promover o próximo filme da franquia. Que bela propaganda, hein?

Segundo um vídeo publicado pelo blog francês Sortir à Paris, o ator foi visto em maio rodando uma cena na qual anda de moto segurando uma bandeira branca, saindo do Arco do Triunfo ao longo da avenida Champs-Élysées. A bandeira, de acordo com a revista americana Variety, estará ligada aos jogos que ocorrem em Los Angeles 2028 – e Cruise será o elo entre as duas cidades. O vídeo ainda vai se conectar a uma participação ao vivo do ator no evento, que deverá saltar do alto do estádio Stade de France para pousar no campo. Confira o vídeo feito por fãs dos bastidores:

Tom Cruise était à Paris cette nuit pour le tournage de Mission Impossible 8 🎬pic.twitter.com/vHgBNXF34l — Cine Phil 🎬 (@cinephiloff) April 26, 2024