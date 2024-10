O que saber sobre Pedro Almodóvar antes de ver ‘O Quarto ao Lado’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Cineasta mais importante da Espanha, Pedro Almodóvar dirigiu mais de 20 longas-metragens desde 1978 e se tornou consagrado por assinaturas como os tons vibrantes, o melodrama chamativo, o humor incomum e as musas que seleciona para preencher a tela. Este ano, explora novo território: após os curtas A Voz Humana (2020) e Estranha Forma de Vida (2023), o diretor enfim comanda quase duas horas inteiramente faladas em inglês no drama O Quarto ao Lado, com Julianne Moore e Tilda Swinton, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira, 24. Logo, se quer saber como a faceta anglófona do artista se conecta a seu passado antes de ir ao cinema, o Em Cartaz da semana guia a entrada neste universo colorido:

