O que Lady Gaga e Joaquin Phoenix entregam sobre ‘Coringa 2’ em Veneza

Presentes no Festival Internacional de Cinema de Veneza para competir com Coringa: Delírio a Dois, Lady Gaga e Joaquin Phoenix estão concedendo as primeiras entrevistas sobre o aguardado drama, em que a versão soturna do palhaço assassino ganha a companhia de uma amada, Harley Quinn. Em coletiva de imprensa, o par e o diretor Todd Phillips esclareceram dúvidas sobre o filme, anunciado — surpreendentemente — como musical.

Questionada sobre tal fator da trama, Gaga tranquilizou espectadores que desgostam do gênero, dizendo que em vez de recorrer a números tradicionais ou à cantoria incessante, o longa é “muito diferente” e a música “é um jeito que permite aos personagens que se expressem quando o diálogo não é suficiente”. A lista de músicas entoadas pelo par ainda não foi divulgada na íntegra, mas é esperado que Coringa e sua namorada cantem 15 versões de faixas já conhecidas, além de possíveis canções originais.

Desafios dos papéis

Tanto Gaga quanto Phoenix cantaram ao vivo durante as gravações, em vez de aperfeiçoarem suas interpretações em estúdios de dublagem, como dita a tradição em musicais. O ator se disse intimidado pelo desafio — que teria negado de prontidão —, mas satisfeito pelo efeito da escolha, que fez com que cada tomada “fosse uma versão diferente da música”. Para Philips, a musicalidade era inevitável e já estava embrenhada no DNA do personagem desde Coringa, de 2019, lembrado pelas cenas de dança, entre outros pontos altos.

Outro percalço no caminho de Phoenix foi a perda de peso exigida pelo papel. O ator se negou a detalhar a dieta que adotou, mas revelou que o processo de chegar ao visual esguio e abatido de seu personagem foi “mais complicado desta vez”, agravado pelo volume dos ensaios de dança. Sobre o futuro, ele não negou categoricamente a possibilidade de mais uma sequência, mas disse que, provavelmente, não se submeterá a tal transformação novamente. “Tenho 49 anos, acho que chegou minha hora”, concluiu.

Fim da linha

Philips, por sua vez, foi mais direto ao afastar a ideia de um terceiro filme. Questionado se uma trilogia estava nos planos, o cineasta ironizou a pergunta e afirmou: “Não, para mim, a história do Coringa foi encerrada com este filme. Sobre continuar neste universo, também acho que não. Por outro lado, tudo que faço é ditado por atores com os quais quero trabalhar. É claro que estes filmes foram construídos ao redor de Joaquin e, agora, Gaga. Sendo assim, não posso dizer sim ou não, mas também não posso dizer que meu objetivo é permanecer nisso”.

Coringa: Delírio a Dois será exibido na tarde desta quinta-feira, 4, para os presentes no Festival de Veneza. No Brasil, a estreia está marcada para 3 de outubro. Nele, o comediante Arthur Fleck (Phoenix), o Coringa, conhece o amor de sua vida dentro do hospício. Após conseguirem sair da instituição, os dois embarcam em uma odisseia criminosa repleta de números musicais que imaginam por meio da insanidade compartilhada.

