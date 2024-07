O que explica o sucesso de ‘Divertida Mente 2’ no Brasil

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há pouco mais de um mês em cartaz, Divertida Mente 2 continua implacável no topo dos filmes mais vistos no Brasil. Na semana passada, bateu um recorde impressionante: visto por mais de 20 milhões de espectadores, a animação da Pixar ultrapassou 400 milhões de reais em bilheteria, número que a torna o filme mais rentável da história do país. No mundo, a produção chegou a 1,447 bilhão de dólares – e, ao que tudo indica, deve passar Frozen 2 e se tornar a animação de maior bilheteria no globo.

Apesar do sucesso mundial, chama a atenção o fato de o filme ir tão bem no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, o longa já não lidera as bilheterias há algumas semanas, derrubado por Meu Malvado Favorito 4 e por Twisters, ambos também em cartaz por aqui. A explicação para tamanho sucesso pode ser especulada listando diversos fatores. A qualidade do filme, claro, é um chamariz e tanto, assim como o período de férias escolares, que atrai famílias às salas. Mas um detalhe peculiar parece ser o principal atrativo para os brasileiros: a protagonista do filme, a Ansiedade. Em um ranking de 2023 feito pela Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil foi apontado como o país que mais sofre de ansiedade no planeta.

Segundo a pesquisa, 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Em segundo lugar apareceu o Paraguai (7,6%), Noruega (7,4%), Nova Zelândia (7,3%) e Austrália (7%). Outro estudo, da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), afirmou ainda que mais de 300 milhões de pessoas no mundo são ansiosas. Pelo jeito, Divertida Mente 2 mostrou aos brasileiros que eles não estão sozinhos.

