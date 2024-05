O que esperar da comédia picante com Nicole Kidman e Zac Efron

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A Netflix divulgou o primeiro trailer de Tudo em Família, comédia romântica estrelada por Nicole Kidman, Zac Efron e Joey King. Previsto para estrear em 28 de junho, o longa retrata o relacionamento envolto por tabus de uma mulher madura com um homem mais novo — fórmula que agita o cinema há décadas, inclusive no recente Uma Ideia de Você, disponível no Prime Video.

Na história, Zara Ford (King) é uma jovem que entra em desespero após flagrar a mãe (Kidman) na cama com seu ex-chefe, o egocêntrico astro de cinema Chris Cole (Efron). Os dois engatam um romance improvável e precisam lidar com as dificuldades do amor, do sexo e de identidade. O filme tem direção de Richard LaGravenese — conhecido por títulos como P.S. Eu Te Amo (2007) e Água para Elefantes (2011) — e roteiro original de Carrie Solomon. O elenco ainda conta com Liza Koshy e Kathy Bates.

As idades do casal protagonista não são mencionadas no trailer, mas na vida real, os atores têm vinte anos de diferença — Kidman tem 56, e Efron, 36. E essa não é a primeira vez que a dupla vive um par romântico nas telas. Há mais de uma década, eles interpretaram amantes em Obsessão (2012), thriller do diretor Lee Daniels.

Confira o trailer de Tudo em Família:

