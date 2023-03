O presente hilário de Keanu Reeves aos dublês de ‘John Wick 4’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Ao longo dos anos, as sequências de ação da franquia protagonizada por Keanu Reeves foram ficando mais e mais complexas. Em John Wick 4: Baba Yaga, que estreou nos cinemas fazendo barulho, a cena extraordinária acontece na longíqua escada de 222 degraus que leva até a Basílica do Sagrado Coração, em Paris. Para a montagem, foram necessários 35 dublês, utilizados repetidamente. Segundo o The New York Times, após as filmagens, o astro presenteou os companheiros de cena com uma lembrancinha hilária: camisetas personalizadas que informam o número de vezes que cada um deles “morreu” ao longo do filme – alguns colecionam mais de 20 óbitos.

Quatro desses dublês receberam um mimo ainda mais marcante: segundo a revista People, ao final das gravações do longa, em outubro de 2021, Reeves presenteou Bruce Concepcion, Jeremy Marinas, Dave Camarillo e Li Qiang com relógios Rolex no modelo Submariner. O interior de cada relógio continha mensagens personalizadas para cada um. Na época, Marinas compartilhou uma foto em seu Instagram, descrevendo como “melhor presente de encerramento de todos os tempos”. Na imagem, é possível ler os dizeres “The John Wick Five” e “Jeremy Obrigado Keanu JW4 2021”. Confira:

Sobre a concepção da sequência, o diretor Chad Stahelski disse ao jornal americano que a expressão de cansaço no rosto de Reeves ao encarar o relógio e a escada a ser enfrentada é parte do personagem, parte do próprio astro, que deveria estar pensando: “Ugh, Stahelski fez isso comigo de novo”, brincou. “Você tem que sofrer. Isso é o que é divertido em John Wick. Ele sofre e ele continua.” Ocupado com tanta pancadaria, não estranha que o personagem-título tenha cada vez menos falas: um levantamento recente mostrou que Reeves diz apenas 380 palavras em quase três horas de filme.