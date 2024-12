O preço que fabricante da Barbie pode pagar por erro envolvendo site pornô

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

A fabricante de brinquedos Mattel está sendo processada por uma mãe nos Estados Unidos após colocar, por engano, o endereço de um site pornô na caixa das bonecas do filme Wicked, indicadas para crianças a partir dos 3 anos de idade. Em uma ação coletiva apresentada no Tribunal Federal de Los Angeles na terça-feira, 3, a autora do processo, Holly Ricketson, disse que presenteou sua filha com uma boneca do filme e a criança acessou o site de entretenimento adulto através do link estampado na caixa, o que teria deixado ambas “horrorizadas”.

Ricketson também alega que a Mattel não ofereceu reembolsos, apesar de ter retirado os brinquedos do mercado em 11 de novembro. Ela acusa a empresa de negligência, venda de produtos impróprios e violação das leis de proteção ao consumidor da Califórnia, e pede ao menos 5 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de reais) em danos para qualquer pessoa nos Estados Unidos que tenha comprado as bonecas com o site errado impresso na caixa.

Entenda o caso

Em imagens compartilhadas nas redes sociais no início de novembro, é possível ver o endereço wicked.com estampado na caixa dos brinquedos. A ideia era que quem comprasse as bonecas de Glinda (Ariana Grande) e Elphaba (Cynthia Erivo) fosse direcionado para o site oficial do filme — mas o endereço correto, nesse caso, é wickedmovie.com. Com o erro na impressão, quem entrou no site indicado no brinquedo foi direcionado para a plataforma de conteúdo adulto.

Com a repercussão negativa do caso, a Mattel emitiu um comunicado confirmando que as caixas erradas estavam em circulação nos Estados Unidos e se desculpou pelo ocorrido. “Lamentamos profundamente esse erro infeliz e estamos tomando medidas imediatas para remediar isso”, disse a marca, que aconselhou os consumidores a descartar a embalagem ou ocultar o link — já que o conteúdo do site “não é apropriado para crianças”. As bonecas foram retiradas de circulação em 11 de novembro e retornaram pouco depois com o link certo nas caixas.

