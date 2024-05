O plano ousado da saga ‘Exorcista’ para salvar investimento bilionário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O Exorcista: O Devoto foi um dos maiores fracassos de crítica de 2023, conquistou cinco indicações ao Framboesa de Ouro e decepcionou gravemente os executivos do estúdio Universal e da produtora Blumhouse, que haviam adquirido os direitos da franquia por 400 milhões de dólares (pouco mais de 2 bilhões de reais na cotação atual). Na época, o plano era realizar uma nova trilogia dentro do universo, comandada por David Gordon Green, mesmo responsável pelos mais recentes títulos da saga Halloween, mas a recepção intensamente negativa podou qualquer ambição. Agora, menos de um ano depois da estreia mal-afortunada, os produtores estão voltando à estaca zero e acabam de contratar um novo cineasta para repaginar a propriedade: ninguém menos que Mike Flanagan.

Queridinho da crítica, o americano de 46 anos preenche seu currículo com os longas Doutor Sono e Hush: A Morte Ouve, mas é mais cultuado por seu trabalho na Netflix, plataforma para a qual desenvolveu as séries A Queda da Casa de Usher, A Maldição da Residência Hill, A Maldição da Mansão Bly e Missa da Meia-Noite. Ele ficará responsável pelo roteiro, direção e produção do novo filme e promete uma “versão inédita e radical” da história, segundo o produtor Jason Blum.

No momento, o novo capítulo de O Exorcista foi anunciado como obra única, sem planejamento de sequências. Em suas redes, Flanagan comemorou o anúncio, creditando ao filme original sua escolha de se tornar um diretor de cinema: “É uma honra tentar algo novo, ousado e aterrorizante dentro deste universo”, escreveu.

Ainda em pré-produção, o filme não tem título, sinopse ou elenco anunciado. Dessa forma, é incerto o retorno de Ellen Burstyn ao papel de Chris MacNeil, mãe da menina possuída original, que retornou em O Devoto como caçadora de demônios esotérica e agnóstica. O mesmo vale para Linda Blair, que fez uma breve ponta no mais recente filme.

Assim, os estúdios encerram a jornada de Victor Fielding (Leslie Odom Jr.), protagonista de O Devoto. No filme, o novo personagem recrutava diferentes religiosos para salvar sua filha e outra pré-adolescente, ambas tomadas por forças demoníacas. Sobrecarregado de ideias e espetáculo hollywoodiano, o filme dispensava a sutileza do clássico e a trocava por dramalhões novelescos, além de se aventurar em comentários políticos desastrados. Mesmo assim, conquistou algum lucro, tendo arrecadado por volta de 136 milhões de dólares em cima de um orçamento de 30 milhões.

