O plano ‘diabólico’ de Johnny Depp na tentativa de ressuscitar carreira

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Persona non grata em Hollywood desde os casos de difamação travados contra a ex-mulher Amber Heard — que o acusou de violência doméstica e agressão sexual —, Johnny Depp vem penando para continuar a carreira no cinema desde 2018, quando foi dispensado da franquia Animais Fantásticos. Agora, o cultuado cineasta Terry Gilliam lhe dá a oportunidade de voltar a um papel de destaque em uma produção americana. O mesmo diretor responsável por Brazil – O Filme (1985) e Monty Python em Busca do Cálice Sagrado (1975) confirmou em entrevista à revista Premiere que contratou o ator para viver nada menos do que o diabo em seu próximo filme, The Carnival at the End of Days (“O Parque do fim dos tempos”, em tradução livre).

Segundo o diretor, o filme retratará uma história fantástica na qual Deus escolhe exterminar a humanidade, mas tem de enfrentar o único defensor dos humanos para tal — o diabo. Além de Depp, Jeff Bridges interpretará Deus e Adam Driver e Jason Momoa assumirão papéis ainda não divulgados.

Na visão de Gilliam, “Deus não será a mesma figura a qual estamos habituados. No filme, ele é uma natureza que pode falar com a humanidade, e vou precisar de efeitos de animação para atingir o efeito completo”. A produção deve ser, então, “realista e muito custosa”. No momento, as filmagens estão agendadas para começar em janeiro de 2025.

Nos últimos seis anos, Depp estrelou nenhuma grande produção americana, relegado a títulos independentes como O Fotógrafo de Minamata e trabalhos com dublagem. Seu maior papel na década atual foi no francês Jeanne du Barry, drama histórico que estreou em Cannes em 2023 e o colocou no papel do monarca Luís XV. A colaboração com Gilliam, então, seria um grande salto rumo a sua reinserção em Hollywood.

Continua após a publicidade

Acompanhe notícias e dicas culturais nos blogs a seguir:

Tela Plana para novidades da TV e do streaming

O Som e a Fúria sobre artistas e lançamentos musicais

Em Cartaz traz dicas de filmes no cinema e no streaming

Livros para notícias sobre literatura e mercado editorial