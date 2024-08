O motivo que pode impedir sequência de ‘É Assim que Acaba’ a sair do papel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Há três semanas em cartaz, É Assim que Acaba segue em alta entre os filmes mais assistidos no mundo. Baseado no romance homônimo de Colleen Hoover, autora que mais vendeu livros no Brasil em 2022 e 2023, o longa já levou 2,2 milhões de espectadores aos cinemas brasileiros e acumulou 45 milhões de reais em bilheteria no país. Apesar do sucesso da trama, uma briga nos bastidores coloca em xeque uma futura sequência nos planos do diretor, Justin Baldoni, que também estrelou o filme ao lado de Blake Lively. A dupla teria se desentendido por questões relacionadas ao controle criativo do projeto.

Baldoni possui os direitos cinematográficos do livro que dá continuidade à trama, chamado É Assim que Começa, mas revelou ao portal Entertainment Tonight que não tem interesse em dirigir um segundo filme. “Há pessoas melhores para isso”, disse o astro. “Acho que Blake Lively está pronta para dirigir. É isso que eu penso.” Fontes de veículos da imprensa americana alegam que as desavenças entre os atores começaram quando Blake, que também assina o longa como produtora, se sentiu desconfortável em uma cena de beijo que teria sido longa demais. Ela também pediu ajuda para o marido Ryan Reynolds, que está em cartaz com Deadpool & Wolverine, para escrever uma das cenas. O casal é acusado de tentar controlar a narrativa da história com mudanças na edição final.

A forma como Blake tem divulgado o filme também foi criticada. A trama aborda questões espinhosas, como luto, violência doméstica e relacionamentos abusivos, mas a atriz escolheu promover o longa como um romance. Nos eventos, ela veste roupas floridas e convida as mulheres a assistirem o filme com as amigas e também usarem roupas com estampa de flores. Além disso, se recusou a responder perguntas sobre violência doméstica durante as entrevistas de divulgação do longa.

