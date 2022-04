O mico que a Disney pode pagar por causa de Marcos Mion

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 2010, a Disney fez uma escolha duvidável – e que, eventualmente, se revelou um erro: ao lançar a animação Enrolados, Luciano Huck foi escalado como a voz do príncipe par da Rapunzel. Como dublador, Huck atestou que é um ótimo apresentador. Mais do que a falta de intimidade do global com a dublagem, pesou contra ele o simples fato de que sua voz é muito característica e conhecida do público. Logo, era difícil assistir ao filme sem pensar que o príncipe logo ofereceria à Rapunzel uma reforma total no castelo para o quadro Lar Doce Lar, do Caldeirão.

Nesta terça-feira, 26, a Disney apostou no déjà vu: Marcos Mion, o novo apresentador do Caldeirão, foi anunciado como a voz de Buzz Lightyear no filme-solo do personagem de Toy Story, batizado de Lightyear, que estreia em junho. Que Mion tem habilidades humorísticas melhores que Huck, não há dúvidas. Porém, não só o apresentador tem uma voz facilmente reconhecível, como o boneco astronauta há mais de duas décadas já tem uma excelente voz brasileira, o dublador profissional Guilherme Briggs. Um bom dublador, como Briggs, é capaz de moldar a personalidade do personagem animado — e o público sente a diferença quando essa voz é trocada por outra.

Briggs fez a transição para Mion de forma muito polida, com direito a vídeo no Instagram e comunicado. Na mesma publicação, os fãs do dublador se mostraram revoltados com a mudança. “Vou ver o filme legendado”, anunciou um deles. A Disney bem sabe que o apego do público com a voz em português de um personagem dublado é tão forte quanto o afeto pelo próprio ator ou desenho. Num passado não muito distante, a empresa mantinha longe dos holofotes dubladores de protagonistas como Hannah Montana, para proteger parte da magia da persona com o público infantil.

É comum que celebridades brasileiras assumam a voz de animações, dando uma forcinha para a equipe de divulgação do longa. O humorista Bussunda era o dublador do adorável monstrengo Shrek. Leandro Hassum assimilou a atuação teatral de Steve Carrell na versão original para compor Gru, protagonista de Meu Vilão Favorito. Assim como Fábio Porchat faz com competência Olaf em Frozen. Mas os exemplos micados são comuns — tanto que, muitas vezes, os famosos se resignam a papéis coadjuvantes nas animações. Agora é esperar para ver de qual lado o Buzz Lightyear de Mion vai ficar.