O inesperado retorno de Cameron Diaz após romper com Hollywood

Longe das telas desde 2014, a atriz Cameron Diaz cancelou sua aposentadoria. Ela estará na comédia Back In Action, da Netflix, ao lado do colega Jamie Foxx. “Cameron, eu espero que você não fique brava de eu ter gravado isso, mas não há volta agora”, brinca na legenda de um post no Twitter.

No anúncio, Foxx questiona como a colega se sente com o retorno. “Estou muito animada, mas não sei como fazer isso”, confessa ela. Ele, então, chama para o bate-papo o astro do futebol americano Tom Brady. “Estava falando com Jamie e ele disse que você precisa de dicas de como sair da aposentadoria”, brinca o jogador, que desistiu de encerrar a carreira após anunciar a aposentadoria dos gramados.

Cameron I hope you aren’t mad I recorded this, but no turning back now. Had to call in the GOAT to bring back another GOAT. @CameronDiaz and I are BACK IN ACTION – our new movie with @NetflixFilm. Production starting later this year!! 🦊🐐 pic.twitter.com/vyaGrUmbWb — Jamie Foxx (@iamjamiefoxx) June 29, 2022

Longe das telas há oito anos, Cameron se afastou de Hollywood para tirar um tempo para si. Seu último trabalho foi o longa Annie, também ao lado de Jamie Foxx. De lá para cá, se casou com o músico Benji Madden, do Good Charlotte, em 2015 e, em 2020, deu à luz Raddix. No mesmo ano, lançou a marca de vinhos orgânicos Avaline, que administra junto com a estilista Katherine Power.

Sincera, Cameron chegou a declarar que se afastar de Hollywood foi a melhor decisão que já tomou. Em uma entrevista recente para o podcast Rule Breakers, a estrela de As Panteras declarou que a aposentadoria fez com que ela se livrasse de neuras em relação à sua aparência que cultivou durante a carreira. “Como atriz, ficava sentada em frente aos espelhos durante provavelmente sete horas por dia, com todos aqueles retoques. É apenas tóxico”, confessou.

Em uma entrevista de 2020 com a amiga Gwyneth Paltrow, a atriz foi sincera quanto a sua relação com Hollywood, e acusou a indústria de “infantilizar atores”. “Somos colocados em uma posição que tudo é cuidado para nós”, explicou. “Simplesmente decidi querer coisas diferentes da minha vida. Eu tinha me esforçado tanto por tanto tempo, trabalhando, fazendo filmes e é tão chato”, opinou ela, que decidiu abandonar o ofício para “encontrar a paz”.