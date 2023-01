O filme da Netflix líder de indicações ao Framboesa de Ouro

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Tradicionalmente anunciados um dia antes das indicações ao Oscar, que serão reveladas dia 24, os filmes que concorrem ao Framboesa de Ouro foram divulgados nesta segunda-feira, 23. Na “corrida” pela disputa de piores produções do ano, Blonde, da Netflix, lidera a lista com 8 indicações — incluindo pior filme. O longa, que reimagina a vida da estrela Marylin Monroe, também concorre nas categorias de pior roteiro, pior remake, cópia ou sequência, e pior ator coadjuvante para Xavier Samuels e Eva Williams.

Durante o vídeo de anúncio, os organizadores do Framboesa de Ouro disseram que Blonde “explora a exploração de Marilyn Monroe… ao continuar explorando-a depois da morte”. Apesar das menções ao filme, Ana de Armas pode ser indicada ao Oscar pelo papel. A atriz cubana que dá vida a Marylin recebeu uma indicação ao Bafta, o “Oscar britânico” considerado um dos termômetros para a premiação.

Outros longas lembrados foram Pinóquio (a versão do Disney+, claro), com uma indicação para Tom Hanks como pior ator pelo papel de Gepeto, e Elvis, que rendeu mais duas indicações para o ator pelo papel do empresário Tom Parker como pior coadjuvante e pior casal (Tom Hanks e sua cara coberta de látex). Os vencedores serão anunciados em 11 de março, um dia antes da cerimônia do Oscar. Confira a lista completa:

Pior filme

Blonde

Pinóquio

Tenha um Bom Luto

A Filha do Rei

Morbius

Pior ator

Colson Baker (Machine Gun Kelly), por Tenha um Bom Luto

Pete Davidson, por Marmaduke

Tom Hanks, por Pinóquio

Jared Leto, por Morbius

Sylvester Stallone, por Samaritano

Continua após a publicidade

Pior atriz

Ryan Kiera Armstrong, por Chamas da Vingança

Bryce Dallas Howard, por Jurassic Park: Domínio

Diane Keaton, por Mack & Rita

Kaya Scodelario, por A Filha do Rei

Alicia Silverstone, por The Requin

Pior remake, cópia ou sequência

Blonde

As duas sequências de 365 Dias

Pinóquio

Chamas da Vingança

Jurassic World: Domínio

Pior atriz coadjuvante

Adria Arjona, por Morbius

Lorraine Bracco, por Pinóquio

Penelope Cruz, por As Agentes 355

Bingbing Fan, por As Agentes 355 e A Filha do Rei

Mira Sorvino, por Lamborghini: The Man Behind the Legend

Pior ator coadjuvante

Pete Davidson, por Tenha um Bom Luto

Tom Hanks, por Elvis

Xavier Samuel, por Blonde

Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Evan Williams, por Blonde

Pior casal

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, em Tenha um Bom Luto

Os dois personagens reais da cena na Casa Branca, em Blonde

Tom Hanks e sua cara cheia de látex, em Elvis

Andrew Dominik e seus problemas com mulheres, em Blonde

As duas sequências de 365 Dias

Pior direção

Judd Apatow, por A Bolha

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Andrew Dominik, por Blonde

Daniel Espinosa, por Morbius

Robert Zemeckis, por Pinóquio

Pior roteiro

Andrew Dominik, por Blonde

Robert Remeckis & Chris Weitz, por Pinóquio

Colson Baker (Machine Gun Kelly) & Mod Sun, por Tenha um Bom Luto

Emily Carmichael & Colin Trevorrow, por Jurassic World: Domínio

Matt Sazama & Buck Sharpless, por Morbius