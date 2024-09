O filme baiano que conquistou a Netflix — e promete cativar o público

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Bruno é um garoto de 15 anos com um diagnóstico assustador: ele vai ficar cego e não há o que fazer. O processo de perder a visão e, aos poucos, ganhar novos meios de enxergar o mundo conduz o sensível Saudade Fez Morada Aqui Dentro, filme do diretor baiano Haroldo Borges, que é parte do coletivo Plano 3 Filmes. A produtora criada por quatro colegas de faculdade em Salvador começou produzindo documentários até chegar à ficção, em filmes feitos com uma pegada artesanal e, até agora, pelo ponto de vista de jovens desbravando o mundo. Eleito vencedor do primeiro Prêmio Netflix da Mostra de SP do ano passado, Saudade chega nesta quinta-feira, 19, aos cinemas e, no futuro, entrará no catálogo mundial da plataforma. A VEJA, Haroldo Borges fala sobre o processo de tirar o filme ambientado no sertão da Bahia do papel.

Por que o título Saudade Fez Morada Aqui Dentro? Pois é, é um título comprido e fora do Brasil a gente está chamando o filme só de Saudade. Tem uma razão literal, que é a saudade mesmo do garoto pelo o que ele enxergou antes de ficar cego. Ele vive 15 anos com a visão, então ele guardou dentro de si o que viu. O título é também uma metáfora sobre renovar o olhar enquanto você convive com a saudade. A saudade não é algo ruim, é um sentimento que aquece o coração.

Como tem sido essa recepção internacional de um filme de trama e ambientação tão locais? Tem sido muito recompensador e surpreendente. O filme estreou no festival de Mar del Plata, na Argentina, e ganhou o prêmio principal. E o fato de ser um filme protagonizado por adolescentes deixa a ideia de que é um longa juvenil, mas não é, e ele vem atraindo um público adulto que se emociona muito com a trama. Em Amsterdã, o retorno que tivemos foi que o filme cativa pela simplicidade da vida daquelas pessoas que são felizes com pouco. Tem uma cena linda, quando ele fica cego, que a mãe faz cafuné e o lembra de tudo o que ele já viu, coisas tão simples e belas. Esses detalhes marcam.

Continua após a publicidade

Como nasceu essa história? Ele vem de um documentário que fizemos há mais de uma década para uma TV local de Salvador, chamado Boi Bandido, sobre um garoto perdendo a visão. Essa história ficou dentro da gente e voltou à tona com a ascensão do bolsonarismo.

Como assim? Foi muito assustador ver o crescimento do Jair Bolsonaro e amigos e familiares que, de repente, torciam para um governo fascista. Creio que vivemos uma epidemia de cegueira política. Então, essa história também funciona como um reflexo da desesperança que é entrar na escuridão, mas fazemos isso apontando para a luz, com um caminho para a mudança.

O filme traz atores estreantes trabalhando de forma muito natural. Como foi chegar a esse resultado? Foi um processo maravilhoso. Vimos 1.300 meninos e meninas de escolas públicas, todas do sertão baiano, da zona rural. A gente visitou essas escolas, bateu papo com os jovens e fizemos oficinas. Nesse processo escolhemos os três protagonistas (Bruno Jefferson, Ângela Maria e Ronnaldy Gomes), que não tinham nenhuma experiência com atuação. Os três moravam perto de onde filmamos, num vilarejo do sertão da Bahia chamado Poço de Fora. A espontaneidade do elenco conseguimos usando as estratégias de fazer um documentário, que é usar o mínimo de equipamentos, luzes. Usamos luz natural. E não tínhamos um roteiro a ser decorado. Eu contava a história das cenas oralmente e deixava que eles experimentassem a imersão nos personagens.

Continua após a publicidade

Quais são os próximos projetos da Plano 3 Filmes? Estamos fazendo um longa-metragem em Salvador. É a história de uma menina que sai do interior da Bahia e vem estudar teatro na UFBA. O filme acompanha o universo dos estudantes em começo de carreira e como é a vida de artistas no Brasil de hoje, especialmente num período em que políticos alinhados com o fascismo tentam criminalizar a cultura. Fazer arte no país é um desafio que envolve esse empecilho, além da falta de valorização e do apoio da família. Não faltam talentos no país, falta é apoio.

Mas vai ter um final feliz? Com certeza! Queremos fazer filmes solares, otimistas. O cinema tem que ter esse pé na esperança. É o superpoder do cineasta, poder olhar para algo do cotidiano e arrancar dali algo que seja emocionante, divertido e esperançoso, para que novas pontes sejam criadas.