O exagero nas teorias das redes sociais sobre a saúde de Harrison Ford

Um vídeo de agosto deste ano com Harrison Ford, de 82 anos, viralizou nas redes sociais impulsionado por teorias um tanto exageradas sobre a saúde do ator. Na ocasião, Ford recebeu o título simbólico de “Lenda Disney”. Na cerimônia, ele foi recebido por Mickey Mouse e autografou e imprimiu suas mãos em uma placa de cimento. Na imagem, o astro de Indiana Jones usa a mão esquerda para servir de apoio para a direita na hora de assinar a placa. Logo, fãs começaram a dizer que o ator “não parecia bem” e que era “difícil ver o Indiana Jones envelhecer”.

De fato, Ford não é mais o garotão do passado — uma prova de que ele é humano e, como todos, vai sim envelhecer. Mas nenhuma notícia oficial sobre sua saúde foi divulgada e o ator não parece debilitado. Pelo contrário: ele não planeja se aposentador e já tem trabalhos engatilhados para o futuro. Ford vai interpretar o vilão Hulk Vermelho no filme da Marvel Capitão América: Admirável Mundo Novo. Ele também continua no elenco das séries Falando a Real e 1923.