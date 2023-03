O discurso tocante de Ke Huy Quan ao faturar o Oscar

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O ator de origem vietnamita Ke Huy Quan faturou o Oscar de melhor ator coadjuvante por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Chorando, o astro recebeu a estatueta e fez um discurso emocionado, logo após ser ovacionado pela plateia por alguns minutos. “Obrigado, obrigado! Minha mãe tem 84 anos e está em casa assistindo. Mãe, acabei de ganhar um Oscar! Minha jornada começou em um barco, passei um ano em um campo de refugiados e, de alguma forma, acabei aqui, no grande palco de Hollywood. Dizem que histórias assim só acontecem nos filmes. Eu não consigo acreditar que isso está acontecendo comigo. Isso é o sonho americano! Obrigado à Academia por esse prêmio. Obrigado à minha mãe pelos sacrifícios que me levaram até aqui. Ao meu irmãozinho, David, que me liga todo dia apenas para me lembrar de cuidar de mim. Eu te amo, irmão”, começou.

Em seguida, o artista agradeceu à equipe por trás do filme, como os diretores Daniel Kwan e Daniel Scheinert e os colegas de elenco, sem deixar de exaltar sua esposa, Echo. “Eu devo tudo ao amor da minha vida, minha esposa, Echo, que mês após mês por 20 anos me disse que um dia minha hora ia chegar. Sonhos são algos a se acreditar. A todos os atores, mantenham seus sonhos vivos. Obrigado por me receberem de volta. Obrigado”, disse o ator.

No filme, que é o recordista de indicações da noite, Quan interpreta Waymond, marido de Evelyn (Michelle Yeoh), uma imigrante chinesa nos Estados Unidos à beira da falência da lavanderia da família e que descobri os multi-versos.

"Please, follow your dreams" – Ke Huy Quan accepts his #Oscar for best supporting actor in #EverythingEverywhereAllAtOnce pic.twitter.com/Exx1GPcQCX — The Hollywood Reporter (@THR) March 13, 2023

Ke Huy Quan estreou nos cinemas com o filme Indiana Jones e o Templo da Maldição (1984), fez Os Goonies (1985), mas acabou caindo no ostracismo em seguida.