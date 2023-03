O diretor oscarizado que vai dissecar Elon Musk em documentário

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Amado por uns e odiado por muitos outros, o magnata da tecnologia Elon Musk ganhará um documentário dirigido pelo célebre (e oscarizado) diretor de Hollywood Alex Gibney. Vencedor da estatueta em 2007 por Um Táxi para a Escuridão, que investigou as violações constitucionais e de direitos humanos da Convenção de Genebra feitas por Bush e seu governo, Gibney anunciou nesta segunda-feira, 6, o projeto sobre Musk — que está em produção há alguns meses.

A produção está sendo descrita como um “exame definitivo e sem retoques do empresário multibilionário de tecnologia e CEO da Tesla, SpaceX e Twitter”, reportou a revista americana Variety. No final de 2022, Elon Musk concluiu a compra do Twitter por 44 bilhões de dólares, prometendo diversas mudanças como uma melhoria na experiências dos usuários, além da eliminação de contas bot. A liderança de Musk na plataforma, porém, não tem sido vista com bons olhos — já que coleciona mais reclamações do que elogios.

O documentário será produzido pela Jigsaw Productions ao lado das empresas Closer Media, Anonymous Content e Double Agent. “Agora é o momento para um retrato rigoroso de Elon Musk, inegavelmente uma das figuras mais influentes do nosso tempo”, explicou o fundador da Closer Media, Zhang Xin. “Estamos entusiasmados em unir forças com Alex Gibney, Anonymous Content e Double Agent para enfrentar o desafio de examinar Musk e seu impacto no mundo”, disse. Agora é esperar para ver quem fim terá a história de Musk nas telas.

