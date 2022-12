‘O Diário de Noel’ é um filme de Natal inteligente — e isso é uma raridade

Todo fim de ano, as plataformas de streaming (especialmente a Netflix) ficam abarrotadas de filmes de Natal. A quantidade não é equivalente à qualidade. Porém, isso não é impeditivo para o sucesso do gênero: afinal, filmes natalinos são feitos para trazer um quentinho aos corações e esperança para o próximo ano. Uma boa surpresa, então, foi a estreia do longa O Diário de Noel. Protagonizado por Justin Hartley (da série This is Us) e Barrett Doss (de Station 19), a produção da Netflix se rende aos clichês natalinos, com romance, comédia e um bocado de neve, mas com um roteiro bem escrito, afiado e emocionante. Confira mais detalhes no vídeo.