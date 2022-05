O dia em que o pop Tom Cruise virou o rei do blasé festival de Cannes

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O astro de Hollywood Tom Cruise teve uma noite para guardar na memória. De volta à pele do piloto Pete Maverick, o ator lançou na quarta-feira, 18, durante o Festival de Cinema de Cannes, a aguardada sequência do longa Top Gun (1986), e foi surpreendido com uma Palma de Ouro honorária pelos seus feitos ao longo da carreira.

Exibido ao público durante o festival, Top Gun: Maverick foi ovacionado pela plateia, que aplaudiu o filme e o ator de pé por cerca de 5 minutos. No palco da premiação, Cruise agradeceu o carinho. “Nunca vou esquecer esta noite. Obrigado por estarem aqui. Eu faço esses filmes para todos vocês”, falou antes de ser surpreendido com a Palma de Ouro.

A estatueta foi o ápice de um dia todo dedicado a ele. Pela manhã, Cruise deu uma espécie de palestra em que refletiu sobre sua carreira e sua paixão por aprender. Depois da conversa, se dirigiu com o restante do elenco ao tapete vermelho da premiação, onde foi recebido com a trilha sonora original de Top Gun. Antes de entrar no cinema, o ator ainda presenciou uma apresentação especial de jatos que sobrevoaram a área, em um show de fumaça com as cores francesas.

Já dentro do cinema, Cruise quebrou o protocolo e se dirigiu à plateia antes da exibição do filme, sendo surpreendido com a entrega da Palma de Ouro – uma honraria entregue menos de 20 vezes em 75 anos de festival. Depois da exibição do longa, os espectadores ainda viram um show de fogos de artifícios, que encerrou a noite memorável do ator.

Lançado em 1986, Top Gun: Ases Indomáveis foi um grande sucesso, e sua continuação esteve em discussão por décadas. Programado para estrear em 2020, a sequência foi um dos filmes que sofreram com atrasos da pandemia, mas será finalmente exibido ao público nos cinemas a partir do dia 26 de maio.