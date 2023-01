O desfecho frustrante da disputa pelo papel de Madonna nos cinemas

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

O longo “processo seletivo” para escolher quem interpretaria Madonna em sua cinebiografia se revelou inútil — na terça-feira, 25, a Variety noticiou que o longa da cantora, em desenvolvimento desde 2020, foi descartado por “tempo indeterminado” logo após Madonna, que dirigiria o filme, anunciar sua turnê mundial comemorativa. Fontes familiarizadas com a artista disseram que seu único foco é a turnê, mas que ela segue empenhada em levar sua vida para as telas um dia.

Além de ser sobre Madonna, o filme ganhou notoriedade depois que a diretora de elenco, Carmen Cuba, revelou o processo exaustivo para a seleção da protagonista. Conhecido como “Madonna Bootcamp”, a seleção, vencida por Julia Garner, se estendeu por meses em um ritmo intenso. As atrizes participam de sessões de dança de até 11 horas por dia com a coreógrafa de Madonna e enfrentaram lições e testes de canto com a própria cantora. No páreo, além de Garner, estavam Florence Pugh (indicada ao Oscar em 2019 por Adoráveis Mulheres), Alexa Demie (a Maddy de Euphoria), Odessa Young (de longas cultuados como Shirley, de 2020) e Emma Laird (da série criminal Mayor of Kingstown).

Nos últimos dois anos, Madonna trabalhou em dois rascunhos de roteiro abrangendo grandes períodos de sua vida criativa e pessoal. Uma versão inicial foi escrita com o vencedor do Oscar Diablo Cody, seguida de uma segunda tentativa com Erin Cressida Wilson (de A Garota no Trem). O enredo mostraria o início da carreira de Madonna, culminando com a mega turnê Blood Ambition, de 1990. Daí a exigência de que a protagonista estivesse apta a cantar e dançar como nunca.