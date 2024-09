O curioso aliado do cinema para aumentar a venda de ingressos

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Na busca por novas maneiras de atrair espectadores, os cinemas ganharam um aliado curioso: o TikTok, plataforma de vídeos curtos que é febre entre os jovens. Usuários da rede social são 44% mais propensos do que não usuários a ir ao cinema pelo menos uma vez por mês, de acordo com uma pesquisa divulgada pelo próprio TikTok nesta terça-feira, 3. O estudo também mostra que “Filmes e TV” é a quarta categoria de conteúdo mais visualizada na plataforma, que reúne mais de 1 bilhão de usuários no mundo.

“Os espectadores vêm [ao TikTok] para assistir e compartilhar uma variedade de conteúdo sobre filmes que ainda serão lançados, incluindo clipes, entrevistas nos bastidores, teorias de fãs e reações a novos trailers. Eles também vêm para discutir suas cenas e franquias favoritas, tudo isso enquanto descobrem novos longas para adicionar a suas listas. Usuários pesquisam ativamente no TikTok por futuros lançamentos de filmes, resenhas e recomendações”, diz a pesquisa. Cerca de 47% dos usuários da rede social dizem ter descoberto um novo filme através do TikTok — desses, 42% procuraram horários de sessões nos cinemas e 36% compraram ingressos por influência da plataforma.

O estudo cita como exemplo dois lançamentos de 2024 que alcançaram sucesso de bilheteria após investirem em campanhas robustas na plataforma: Twisters e Bad Boys: Até o Fim. Os estúdios responsáveis pelos filmes criaram contas no TikTok para divulgar entrevistas com o elenco, cenas exclusivas dos bastidores e outros tipos de conteúdo, estratégia que impulsionou as vendas de ingressos.

