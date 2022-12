O conteúdo explosivo do filme da Netflix que provocou a ira de Israel

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Em 1947, a Organização das Ações Unidas formulou um plano para a partilha da Palestina entre dois Estados, um árabe e um judeu. O plano foi rejeitado pelo primeiro grupo, que deflagrou uma guerra civil. Os judeus, em resposta, declararam a Independência do Estado de Israel, em dia 14 de maio de 1948 – assim se iniciou a Guerra Árabe-Israelense. Naquele período violento, cerca de 700 000 palestinos perderam seus lares. Esse é o cenário do filme jordaniano Farha, que foi exibido em festivais de cinema ao redor do mundo e começa ser distribuído globalmente pela Netflix a partir deste mês. Aposta da Jordânia para o Oscar 2023, o longa da diretora estreante Darin J. Sallam retrata os abusos cometidos contra os palestinos durante o conflito. Em resposta, autoridades israelenses condenaram o filme e sua distribuição pela plataforma de streaming, alegando que ele cria uma “falsa narrativa”.

A história acompanha a jovem Farha, de 14 anos. Ela é trancada pelo pai em um cômodo durante a guerra – nomeada pelos palestinos de Nakba, palavra árabe para catástrofe, que designa o êxodo de seu povo. Por meio de uma fresta no esconderijo, Farha testemunha a destruição de sua vila e o assassinato de uma família, incluindo de crianças e de um bebê.

“É uma loucura que a Netflix tenha decidido transmitir um filme cujo propósito é criar um falso pretexto e incitar contra os soldados israelenses”, disse em um comunicado o político e ex-ministro das Finanças de Israel Avigdor Lieberman. Além disso, afirmou que analisaria a retirada do financiamento estatal do cinema Al Saraya, na cidade de Jaffa, que exibiu o filme. O ministro da Cultura do país, Hili Tropper, também se pronunciou, argumentando que Farha traz “mentiras e difamações” e que a exibição em solo israelense era uma vergonha. O gerente do estabelecimento defendeu a liberdade de expressão da arte, em resposta.

A diretora Darin J. Sallam comentou em entrevistas que fez o filme pois pensa que poucas produções que narram as experiências palestinas se concentram na raiz do conflito. Segundo ela, Farha é inspirado na memória de uma amiga de sua mãe. “A história viajou ao longo dos anos para chegar até mim. Ficou comigo. Quando eu era criança, tinha esse medo de lugares fechados e escuros e ficava pensando nessa menina e no que aconteceu com ela”, disse ao jornal Arab News.