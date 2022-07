O cachê histórico (e estonteante) que ‘Eleven’ vai receber por ‘Enola 2’

Do cinema ao streaming, um blog com estreias, notícias e dicas de filmes que valem o ingresso – e alertas sobre os que não valem nem uma pipoca

Estrela de Stranger Things, série na qual interpreta a personagem Eleven (Onze, em português), Millie Bobby Brown entrou para o ranking de atores mais bem pagos do cinema americano. O feito é louvável. Para começar, são poucas as mulheres que conseguem um cachê alto na indústria cinematográfica, que costuma apostar alto em filmes de ação com protagonistas masculinos, como Tom Cruise e Dwayne Johnson. Aos 18 anos, Millie ainda fez história ao se tornar a primeira atriz com menos de 20 a alcançar o estonteante salário de 10 milhões de dólares por um filme.

O valor foi pago à jovem inglesa para que ela retornasse ao papel da irmã mais nova de Sherlock Holmes no filme Enola Holmes 2. A sequência será lançada pela Netflix ainda este ano e as expectativas são altas. O primeiro filme com a personagem – e Henry Cavill no papel do detetive Sherlock – se tornou um dos títulos mais vistos da plataforma em 2020.

A lista dos salários mais altos de Hollywood neste ano traz nos primeiros lugares os atores Tom Cruise, Will Smith e Leonardo DiCaprio. A primeira mulher a aparecer no ranking é Margot Robbie, na 17ª posição. Millie aparece logo em seguida. Confira aqui o ranking completo.